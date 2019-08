Cuccureddu a ISP: “Juve, niente calcoli. Leverkusen e Lokomotiv da temere”

La Juventus ci riprova. Anche quest’anno i bianconeri tenteranno l’assalto alla Champions League. La rincorsa dei campioni d’Italia inizia dalla fase a gironi dove gli uomini di Maurizio Sarri dovranno vedersela con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Un avvio non semplice da affrontare con il piglio della grande squadra. Ne è sicuro Antonello Cuccureddu, ex difensore della Vecchia Signora dal 1969 al 1981. Il totem del ciclo di Giovanni Trapattoni ha espresso la sua opinione sul girone della Juventus ai microfoni di Itasportpress.it: “Indubbiamente Juventus ed Atletico Madrid sono le squadre favorite per il passaggio del turno. Sulla carta, sono le formazioni più forti. Ovviamente poi le partite vanno giocate. I bianconeri non possono fare calcoli: devono puntare a passare come primi del girone. Con gli uomini di Simeone sarà una bella sfida. Una partita difficile come sempre. Ma la Juve è la Juve… Leverkusen e Mosca sono campi difficili. I tedeschi sono una squadra interessante. Le prime partita sono particolari, non si possono fare calcoli e bisogna giocarsele”.