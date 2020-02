D’Agostino a ISP: “Mi ispiro a Gasperini. Rigiocherei Udinese-Werder. Juve-Inter? C’è la Lazio…”

Di Federico Mariani

La ricerca di punti salvezza si contrappone ai sogni di rimonta verso le zone alte della classifica. Udinese-Fiorentina è anche questo incrocio di motivazioni diverse tra loro. Sicuramente a entrambe le formazioni farebbe comodo avere in squadra un giocatore come Gaetano D’Agostino. Un centrocampista completo, dotato di una visione di gioco eccezionale e di un piede fatato con cui inventare magie sui calci piazzati. In Friuli è stato protagonista nel ciclo di Pasquale Marino e nella primissima Udinese di Francesco Guidolin. A Firenze, invece, ha trascorso una sola stagione, regalando comunque perle notevoli ai propri tifosi. L’amore per il calcio non si è interrotto al termine della carriera: ora D’Agostino guida dalla panchina il Lecco, con ambizioni e tanta voglia di crescere professionalmente.

Gaetano, come procede l’avventura da allenatore?

“Bene, procede bene. Sto studiando molto e mi trovo bene a Lecco”.

Quando eri ancora un calciatore, pensavi di poter ricoprire questo ruolo?

“Si tratta di dinamiche diverse rispetto a quando giocavo. Il rettangolo di gioco è sempre lo stesso, ma viene richiesto un maggior lavoro di gestione e metodologia. Il calciatore si deve occupare della prestazione, mentre l’allenatore ha il dovere di guardare a un quadro più ampio. Mi sono sempre visto bene in questo ruolo. Anche quando ero un calciatore cercavo di aiutare l’allenatore. Memorizzavo sempre i sistemi adottati. E poi ho avuto la fortuna di avere allenatori bravi e vincenti. Ho sempre avuto il rispetto per questo ruolo, anche perché ho sempre avuto rispetto per l’autorità. Mi affascinava il meccanismo di costruzione della squadra. Inoltre ha contribuito la mia esperienza. Ho iniziato ad allenare subito e in questo modo non ho vissuto il distacco dal calcio giocato”.

Hai accennato agli allenatori avuti in carriera. Cosa ti hanno lasciato in eredità?

“Ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Detto questo, credo fortemente nella personalizzazione della metodologia, facendo tesoro del proprio carattere. L’allenatore deve curare la parte tecnico-tattica, ma non deve avere timore di far vedere anche la parte umana. Nel mio piccolo, porto avanti un mio credo. Mi faccio conoscere con i miei pregi e difetti. E poi è importante capire chi si ha davanti. Quella attuale è una generazione con cui bisogna sapersi adattare. I calciatori hanno Instagram e Facebook. Il telefonino è parte integrante della propria vita. È impossibile per qualsiasi giocatore non averlo negli spogliatoi. E infatti le società si stanno adeguando e c’è maggiore attenzione per questo aspetto”.

C’è qualche tecnico che ti ha allenato con queste caratteristiche?

“Sì, per esempio ho avuto come allenatore Pasquale Marino che faceva notare come si sentiva. Quando si perdeva manifestava il disappunto per la sconfitta e non si tirava indietro nel festeggiare una vittoria. Aveva una parola per ciascuno. Ho anche sperimentato il metodo di Fabio Capello quando ero a Roma: era un duro, chiuso e molto esigente. Ma questo rispecchiava il proprio carattere, non aveva due volti.

Tra gli allenatori avuti c’è anche Sinisa Mihajlovic. Com’era alla Fiorentina? Ti saresti immaginato che avrebbe avuto una simile carriera?

“Se dobbiamo parlare dell’uomo, devo dire che è esattamente ciò di cui parlano prima. Mihajlovic si mostrava per quello che era e non ha cambiato questo approccio con il tempo. Non aveva remore nel far vedere il suo carattere. Credo sia il personaggio ideale per riassumere il mio discorso fatto in precedenza. Ricordo una partita in cui feci due gol contro l’Udinese. Quando sono uscito mi ha abbracciato e mi ha detto: “Sei un campione”. Ha usato queste parole. Ovviamente mi ha fatto molto piacere in quell’occasione, è un aneddoto a cui ripenso con piacere. Ma Mihajlovic è uno che non si fa problemi a far vedere la sua durezza, sempre senza offendere”.