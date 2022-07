Damian, l’agente: “C’è offerta del Trento ma il calciatore vuole giocare in B”

Un rinforzo per il centrocampo del Trento potrebbe essere la mezzala della Ternana, Filippo Damian, calciatore con un trascorso nel settore giovanile di Padova e Chievo Verona, poi nella stagione 2016/17 ha vestito la maglia del Como. L’anno successivo si era trasferito al Siena e nella stagione 2018/19 scelse il Pordenone dove vinse il campionato di serie C. Nel torneo 2019/20 indossa la maglia della Ternana e nella sua seconda stagione con i rossoverdi è tornato a vincere il torneo di C. Poi la parentesi Messina e ancora Terni.

AGENTE - Il 26enne rossoverde ha giocato da play e anche da mezzala nel 4-2-3-1 di mister Lucarelli dove si alternava con Palumbo. Ha una buona visione di gioco, sa fare girare la palla anche se non ha ritmi alti ma è bravo nelle punizioni. Discreta personalità e a Trento potrebbe trovare l'ambiente perfetto. Per Damian il ds gialloblu', Attilio Gementi ha avviato una trattativa che è in fase avanzata con la Ternana. Emanuele Chiaretti, agente del calciatore però frena. Ai microfoni di Itasportpress.it ha detto: "C'è un'offerta del Trento ma Damian vorrebbe stare in Serie B. Se non trova una squadra del torneo cadetto valuterà altre offerte anche di club di Serie C".