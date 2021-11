Damiani a ISP: “Calciatore in scadenza dà di più. Scudetto? C’è la Juve”

L'agente di calciatori ed ex attaccante di molti club di A ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, procuratore sportivo, nonché ex calciatore di molteplici squadre di Serie A.

A lei, procuratore di professione, non si può non domandare del tema dibattuto negli ultimi tempi: il potere negoziale smisurato che detengono i calciatori rispetto alle loro società…

“Non la conosco nel dettaglio, per cui non posso entrare specificamente nel merito. Io dico solo che i procuratori fanno il loro lavoro e i rappresentanti delle società, dirigenti e direttori sportivi il loro. Il caso del Milan ne è la prova”.

“Altro luogo comune. Io credo invece il contrario: un calciatore in scadenza cerca di dare il massimo, stimolando i compagni, per potersi mettere ancora più in evidenza al fine di guadagnarsi l’allungamento di più anni”.

“Se la Juve vince cinque o sei partite di fila torna in corsa per lo scudetto. Nulla è ancora deciso”.

“Assolutamente no. Allegri si ritrova semplicemente a gestire una situazione non semplice: alla Juve è in corso un ricambio generazionale e i giovani vanno inseriti gradualmente. Per me i bianconeri sono in corsa su tutti i fronti. Champions compresa”.