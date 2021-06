Dott. Stefenelli a ISP: “Se malore Eriksen dovuto a Covid sarà presto in campo”

Un cardiologo di fama che ha seguito Seedorf e Pagliuca, ha risposto a Itasportpress sulle cause del malore del calciatore dell'Inter

Dopo lo choc provocato dal malore del calciatore danese Christian Eriksen, si susseguono gli interventi di esperti per capire le cause dell'arresto cardiaco e sui possibili sviluppi legati alla sua carriera. Il dottor Carlo Stefenelli, cardiologo trentino di fama , che ha lavorato nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale Civile Santa Chiara di Trento dal 1975 al 1982 con il professor Francesco Furlanello, dove ha visitato e curato nella casa di cura Villa Bianca numerosi calciatori importanti, tra tutti Clarence Seedorf, Gianluca Pagliuca e il nuotatore Domenico Fioravanti, a Itasportpress ha risposto ad alcune domande sul caso Eriksen.

"Ci sono malattie come la displasia aritmogena del ventricolo destro, una particolare malformazione del muscolo della parte destra del cuore, che sono in grado all'improvviso di scatenare, anche dopo anni e anni di allenamento, una aritmia che se diventa la famosa fibrillazione ventricolare che ha avuto Eriksen, ne determina l'arresto del cuore. Ci sono degli esami, come la risonanza magnetica cardiaca, che sono in grado di scoprire anche le piccole lesioni di questo genere. Ci sono ancora delle malattie dell'apparato elettrico del cuore che non di vedono ai controlli di rito. Comunque sono stati utili a Eriksen gli interventi immediati in campo. Defibrillatore fondamentale visto che si è riusciti a sincronizzare il cuore e se questo avviene entro 5 minuti dall'arresto ci si riprende rapidamente senza subire lesioni celebrali".