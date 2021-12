Fagioli, l’agente a ISP: “Juve ha fatto bene a cederlo alla Cremonese. Sul futuro…”

L'agente del centrocampista della Cremonese ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La stupisce il suo prestito a Cremona, in una stagione in cui Allegri – seppur con il contagocce – sta lanciando diversi giovani?

“Assolutamente no, ognuno deve fare il suo percorso. Niccolò lo sta facendo con la Cremonese e sta maturando moltissimo. Per quest’anno resta lì, per il futuro vedremo. Per lui era ed è fondamentale giocare con continuità”.

“Nel calcio, come nella vita, a volte si sente il bisogno di cercare un nemico a tutti i costi. Mi sembra che i procuratori non costituiscano, all’improvviso, il male assoluto del calcio. I problemi mi sembrano più altri…”.

“Come mai nessuno parla della carenza delle strutture, di club di Serie A che sono costretti a allenarsi in impianti in affitto, di società di Lega Pro che falliscono all’improvviso, di maxiplusvalenze fittizie o di presidenti arrestati? Prima parliamo di questo, poi affrontiamo il tema procuratori”.

“Diciamo allora le cose come stanno: i procuratori sono liberi professionisti, assoggettati a una normativa che non garantisce alcun tipo di diritto. A volte si stra-parla senza conoscere le cose. Per quale ragione, come categoria, non possiamo rivendicare di essere tutelati?”.