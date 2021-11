Ganoa, Damiani a ISP: “Shevchenko sa come convivere con la pressione di vincere”

L'ex attaccante del Genoa ha detto la sua sul nuovo allenatore rossoblu'

Oscar Damian i ha militato per diverse stagioni nel Genoa che da qualche giorno ha un nuovo allenatore. Ai microfoni di Itasportpress.it , Damiani ha commentato il momento del Grifone che fatica in campionato e l'arrivo di Andriy Shevachenko.

Damiani, si aspettava i rossoblù così in basso?

“Conosco bene quella piazza. Non è facile gestire tutte le pressioni, specie per un gruppo molto giovane come il Genoa attuale”.