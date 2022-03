Gasparin a ISP: “Samp non rischia la B. I Garrone non vogliono tornare in sella ma…”

L'ex direttore della squadra blucerchiata ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L’ex Dg della Sampdoria, Sergio Gasparin ha parlato ai microfoni di Itasportpress toccando temi di attualità del mondo blucerchiato.

Gasparin, la Sampdoria rischia di finire in B?

Non voglio pensare alla retrocessione. Giampaolo ha un organico da salvezza tranquilla e può raggiungere l’obiettivo per poi pensare a come migliorare la squadra la prossima stagione e riprogrammare tutto.

Sarà necessario però trovare una proprietà forte…

So che ci sono delle trattative aperte da tempo anche se sappiamo quali sono le difficoltà quando si parla di importi notevoli. Ci sono interlocuzioni in corso, speriamo che presto ci sia la chiusura della trattativa e la Sampdoria possa avere una nuova proprietà solida.

I Garrone non vogliono tornare in sella, come mai visto che lei li conosce bene?

Ha sempre messo tanti i soldi la famiglia Garrone per fare grande la Sampdoria. Poi c’è stato il passaggio di consegne a Massimo Ferrero pur sapendo il trasporto emotivo che avevano i Garrone nei confronti della piazza visto che il legame resta forte. E’ chiaro che la famiglia Garrone non vuole tornare in sella per ragioni che non sappiamo ma Edoardo ha sempre la Samp nel cuore.

Perchè sia Sampdoria che Genoa non riescono a tornare ai fasti di un tempo stazionando nei quartieri alti della classifica?

Ci sono in atto dei processi di rinnovamento dopo la parentesi Ferrero e Preziosi. Il Genoa ha cambiato proprietà e obiettivamente bisogna dargli tempo. La Sampdoria è in fase di trapasso. I tifosi chiedono subito i risultati ma c’è bisogno di tempo prima di raccogliere i frutti visto che ci sono dei tempi tecnici ben precisi.

