Genoa, 5 domande all’ex Bini su presente e futuro del club rossoblù

L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità in casa Genoa, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Graziano Bini, ex calciatore ligure.

“Sono profondamente dispiaciuto. Il Genoa è il club più antico in Italia, oltre quello in cui ho concluso la mia carriera. Non me lo aspettavo”.