Genoa, Acquafresca a ISP: “Sheva centrerà la salvezza. Piatek? Ritorno ottimo”

L'ex attaccante genoano ha parlato a Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica del Genoa la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Robert Acquafresca , ex calciatore del Grifone.

Partiamo dal mercato: come vede, in prospettiva, Piccoli nel “suo” Genoa?

“Benissimo. A Bergamo era troppo chiuso. I giovani devono giocare. A me, come giocatore, ha impressionato: raramente si vedono attaccanti che entrano e segnano dalla panchina, con grande personalità”.

“No, perché è una scelta ambiziosa, di prospettiva, di una proprietà nuova e internazionale. Credo che, senza infortunati, potrà salvare il Genoa. Per lui è poi anche un importante trampolino di lancio”.

Rivedrebbe bene Piatek in rossoblù?

A Cagliari ha avuto Allegri: si aspettava qualcosa in più dal tecnico toscano nella sua seconda vita bianconera?

“Allegri è il miglior tecnico che la Juve potesse prendere in questo momento. È stato preso per costruire un progetto di prospettiva, sul lungo termine. Se gli prendono una punta di sicuro centra la qualificazione in Champions”.