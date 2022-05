Genoa, Boito a ISP: “Salvezza possibile, la Juventus ha testa alla Coppa Italia”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore rossoblu' a Itasportpress

Riguardo alla crisi in casa Genoa , la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Francesco Boito , calciatore del Grifone tra il 1978 e il 1982.

“Il Genoa non segna! Le statistiche dicono che ha il peggior attacco della Serie A… Ma basta guardare le partite dei liguri… Io ho avuto modo di guardare quella contro il Cagliari e il derby. Contro il Cagliari, il Genoa ha vinto con praticamente un solo tiro in porta”.

“Forse non si avevano le idee chiare sugli allenatori. Se cambi tre allenatori in una stagione, di cui due tecnici giovani, è molto difficile che i risultati arrivino nell’immediato”.

“Io, in primis per i tifosi, spero di no. Se riparti da B, dal canto della società, è come se ricominciassi da zero. Piano piano puoi seminare e raccogliere i frutti. Ma è difficile pensare, dopo anni, a una Serie A senza il club più antico in Italia…”.