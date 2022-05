Genoa, Bolchi a ISP: “La B non mi sorprende dopo anni di confusione. Ripartire da Blessin”

L'ex allenatore del Grifone ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex allenatore del Genoa, Bruno Bolchi ha analizzato ai microfoni di Itasportpress.it , la stagione del Grifone retrocesso in Serie B.

Come giudica la retrocessione in Serie B?

“Di questa stagione? Io, negli ultimi dieci anni, non ricordo un allenatore fisso alla guida del Genoa per più di due stagioni…”.

Prospettava qualcosa in più, alla luce del cambio di proprietà?

“Non ci vanno i dirigenti in campo, bensì i calciatori. Quello che è accaduto è stata la conferma che, forse, alla squadra serviva qualcosa di diverso”.

“Un bomber d’area. Se non segni gol, per forza – alla lunga – vai in Serie B”.