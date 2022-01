Genoa, Bortolazzi a ISP: “Esonero Sheva sintomo di grande confusione societaria”

L'ex calciatore rossoblu' ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Mario Bortolazzi, ex calciatore – tra le varie – di Genoa, Verona, Milan, Fiorentina e Parma.

Cominciamo dal Genoa: l’ha stupita l’esonero di Shevchenko?

“Onestamente sì, non ho capito più di tanto la scelta…”.

Per quali ragioni?

“Ha avuto pochissimo tempo a disposizione. Mi aspettavo fosse una scelta sul lungo periodo. In più con il Milan in Coppa Italia avevo visto una squadra in crescita. Non ho capito la valutazione finale. Il Genoa ha bisogno di stabilità: tutti questi cambiamenti creano soltanto confusione. Adesso è tutta un’incognita”.

Il Genoa ha tutte le carte in regola per salvarsi?

“Spero di sì, ma ho tanti dubbi, perché mancano sedici partite. Ad alcune competitor, inoltre, restano ancora alcuni match da recuperare. La strada è sicuramente in salita”.

Il Milan può competere per lo scudetto con l’Inter?

“L’Inter ha una marcia in più rispetto a tutte le altre. Il Milan è molto competitivo, però soltanto nei primi undici. Basta qualche scricchiolio e l’ingranaggio si rompe”.

Conosce perfettamente la piazza di Firenze: quale può essere la miglior destinazione possibile per Vlahovic?

“Può giocare ovunque, Serie A, Premier o qualsiasi altro campionato. Per me diventerà uno dei centravanti più forti in circolazione. Guardate adesso: nonostante tutte le polemiche che lo riguardano il suo rendimento rimane al top. E’ unico”.

L’Atalanta può vincere lo scudetto?

“Come dicevo prima la favorita è l’Inter. L’Atalanta può arrivare fino in fondo in Europa League a mio avviso. Gasperini ha trasformato la società in un top club assoluto”.

E il “suo” Parma? Si aspettava tante difficoltà?

“No, mi aspettavo dominassero il campionato di Serie B. In ogni caso i play-off devono essere l’obiettivo minimo. Ho fiducia nella leadership di Gigi (Buffon ndr) che ho avuto in Nazionale e in Iachini”.