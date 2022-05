Genoa, Breda ha risposto a 4 domande su presente e futuro

L'ex calciatore del Genoa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Quali motivazioni attribuisce alla retrocessione?

“Verrebbe da dire che, semplicemente, le cose sono andate così. I rossoblù sono retrocessi in Serie B e dovranno puntare a risalire subito”.

Non si è, forse, concesso “troppo tempo” a Shevchenko?

“Oggettivamente in quel periodo lì si è perso molto terreno, però era una scommessa della nuova proprietà ed era giusto assecondarla”.

Non sarebbe stato più funzionale compiere una simile scelta a inizio stagione e non in corsa?

“Certamente, ma anche la nuova proprietà è subentrata in corsa…”.

Il Genoa ha le carte in regola per tornare in Serie A nell’immediato?

“Assolutamente sì, ma non deve compiere lo stesso errore, per esempio, del Parma. La Serie B è diventato un campionato di livello, in cui non puoi abbassare la guardia. Gli organici competitivi sulla carta non bastano più”.