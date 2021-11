Genoa, Briaschi a ISP: “Il Grifone fatica ma la squadra ha un valore aggiunto”

L'ex attaccante del Grifone ha condiviso il suo pensiero ai microfoni di Itasportpress

L'ex attaccante Massimo Briaschi ha contribuito a suon di gol alla salvezza del Genoa che arrivò a Napoli nell'ultima giornata. Un 2-2 prezioso con il gol di Faccenda che condannò il Milan alla retrocessione nel 1982. In quel Genoa, Briaschi mostrò molte qualità, ma soprattutto diviene ciclicamente l’uomo del mercato estivo. Alla fine ci riuscì la Juventus che nel 1984 chiama Max alla sua corte. Ai microfoni di Itasportpress.it, Massimo Briaschi ha detto la sua sulla squadra di mister Ballardini che fatica parecchio in questo avvio di campionato. "La cosa che mi colpisce maggiormente -ammette Briaschi - è la difficoltà di questa squadra nel non saper vincere. Il gruppo giovane ha bisogno di tempo ma il Genoa ha un valore aggiunto che è il tecnico Davide Ballardini. Lui conosce alla perfezione la piazza rossoblù. Troverà il modo di raddrizzare la rotta l'allenatore del Genoa. Ne sono sicuro al 100%. Per questo se fossi un dirigente lo farei lavorare in tutta serenità senza dare ultimatum”.