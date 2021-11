Genoa, Mutarelli a ISP: “Rovella, non andare alla Juve. Preziosi? Dura ripetere suo ciclo”

L'ex centrocampista rossoblù ai microfoni di Itasportpress ha detto la sua sull'addio di Preziosi

Riguardo alla fine dell’era Preziosi in orbita Genoa, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Mutarelli , ex centrocampista rossoblù (1997-2002).

“Hanno ragione. Purtroppo cambiare continuamente allenatore ha spesso penalizzato il Genoa. Penso, per esempio, a Ballardini o a Malesani in passato. Non è un quadro semplice in cui operare”.