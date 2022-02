Ghirelli a ISP: “Asta Catania? Curatori fatto lavoro encomiabile. Rialzare barriere iscrizione al campionato”

Il presidente della Lega Pro è intervenuto ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha risposto ai microfoni di Itasportpress.it su alcuni temi di attualità che riguardano il campionato di Serie C a partire dalla situazione difficile del Catania.

Giorno 11 l’asta per la vendita del titolo sportivo, ma da Catania non arrivano segnali di investitori alle porte. I curatori hanno risposto che non ci sarà una seconda asta dunque se andasse deserta la prima. Il club rischierebbe l’esclusione dal campionato e che impatto avrebbe questo sulla classifica?

Scriveva Alessandro Manzoni nei “Promessi Sposi” …dei se e dei ma son pien le fosse… Aspettiamo e poi vedremo, ad oggi il compito dei curatori è encomiabile per costruire le condizioni e vedere di agire con grande capacità. Non ho mai ragionato sui “se” ma sul concreto.

La serie C ogni ogni anno affronta queste situazioni come quella del Catania, (Vicenza, Sambenedettese, Foggia etc). Cosa può fare la federazione o la lega per impedire che si arrivi a questo?

Sono state costruite regole che consentono di affrontare la situazione in modo diverso dal passato. Mi aspettavo che si facesse riferimento al Trapani. In quel caso l’esclusione è, certamente, un fatto doloroso ed anche negativo ma anche il segno del cambiamento delle regole per garantire regolarità. Chi non paga per due volte gli emolumenti viene messo fuori dal campionato. Si è cambiato radicalmente rispetto al passato: prima regolarità era portare fino in fondo tutti i club; ora, la regolarità e’ data dal rispetto delle regole di ogni club, l’esclusione diventa un atto di regolarità.

Di fronte a un fallimento, il sistema delle garanzie così come è concepito tutela veramente i calciatori che dovranno chiedere di attingere dalle fideiussioni per prendere lo stipendio? Non è il caso di rivedere il tutto come succedeva in passato con la fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta?

Le regole di oggi garantiscono i calciatori. Si può migliorare ? Se ci sono proposte concrete che possano migliorare siamo pronti a farlo.

Non è che dietro la pandemia si sono nascosti i problemi di tanti club?

La pandemia ha introdotto norme nazionali che hanno, certamente, fatto abbassare le barriere di garanzie che con Figc si erano adottate. Sicuramente vanno rialzate ed anzi è l’occasione per migliorare le regole per le iscrizioni al campionato.