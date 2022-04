Giaccherini a ISP: “Juve-Inter, una è di troppo per lo scudetto. Chiellini fuoriclasse”

L'ex calciatore di Juve e Napoli ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Emanuele Giaccherini, ex calciatore – tra le varie – di Juventus, Napoli e Bologna.

“La Juve lo aveva portato in scadenza, era evidente che non lo volesse tenere”.

“Il Napoli è, innanzitutto, tra le favorite per lo scudetto. Dopodichè, a mio avviso, per favorire il fatto che i partenopei siano realmente i favoriti per lo scudetto, bisogna che… vincano uno scudetto! Forse, sin qui, al Napoli è mancata la capacità di lottare “fino alla fine”, come la Juve. Ma non gli manca nulla”.