Inter, Ballotta a ISP: “Handanovic titolare e non Onana. Dybala serve proprio”

Dopo l'assegnazione dello scudetto al Milan e la delusione dell' Inter, la redazione di Itasportpress.it, ha intervistato in esclusiva Marco Ballotta , ex portiere del club nerazzurro.

Per quali ragioni l’Inter ha perso lo scudetto?

“Credo siano stati decisivi due episodi: il derby vinto dai rossoneri a febbraio e il ko dell’Inter contro il Bologna. In queste circostanze, i rossoneri hanno guadagnato un ampio margine”.

Per quali ragioni?

“Perché aumenteresti notevolmente la qualità tecnica in attacco. Io, onestamente, lo prenderei. Anche in Champions faresti passi in avanti da gigante”.