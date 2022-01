Inter, Bini a ISP: “Inzaghi grande ma eredità molto buona. Stupore Genoa con Sheva”

L'ex difensore di Inter e Genoa ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Graziano Bini, ex calciatore di Inter e Genoa.

Come commenta il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta?

“Dipende da lui. Però, l’aver segnato in Supercoppa, potrebbe avergli dato qualche stimolo in più nel restare. Inzaghi comunque lo alterna abbastanza con Lautaro”.

“Se vuole andar via lo darei in prestito per poi riprenderlo indietro. E’ un grande centrocampista”.