Inter, Bordon a ISP: “A Bologna sorpasso scudetto al Milan come a Catania nel ’71”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Lo scudetto come cinquantuno anni fa se lo contenteranno fino alla fine il Milan e l’Inter. Nella stagione 1970-71 vinsero i nerazzurri e in campo c’era l'ex portiere, Ivano Bordon che ricorda ai microfoni di Itasportpress quale fu il momento chiave. “Sicuramente il 28 marzo del 1971 arrivò la svolta. Il Milan, che aveva sette punti avanti, rallentò e subì il sorpasso in quella domenica di fine marzo. Noi vincemmo a Catania per 1-0 e il Milan perse contro il Varese per 2-1. Il titolare era Lido Vieri ma giocai contro il Milan nel derby di andata e a Torino contro la Juve. Nove partite complessivamente fra le quali quella del sorpasso a Catania come racconto nel mio libro “In presa alta”. La partita di Bologna sarà quella del sorpasso come fu per noi quella del Cibali".