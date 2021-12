Inter, Bordon a ISP: “Perisic è l’uomo in più. Super Handa? Non mi sorprende”

L'ex numero uno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex portiere dell'Inter, Ivano Bordon ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sui campioni d'Italia al momento primi in classifica con pieno merito in Serie A. "La squadra gioca un calcio spettacolare e mi piace l'organizzazione che ha saputo dare Simone Inzaghi. Li ho visti da vicino a San Siro e l'Inter è dominante e combattiva con tutti che si muovono sincronizzati e si sacrificano l'un per l'altro. Chi è l'uomo in più in questo girone d'andata? Perisic senza dubbio. M sorprende per capacità di attaccare e difendere per tutta la partita e poi quando arriva in zona gol è sempre lucido. Handanovic? Adesso tutti a dire che sta giocando bene ma per me non è una sorpresa. Un portiere è normale che possa avere una piccola flessione ma Samir è una garanzia per questa squadra".