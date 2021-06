Bordon: “Inzaghi uomo giusto per scudetto bis. I cinque intoccabili… più uno”

L'ex portiere dice la sua sul nuovo allenatore nerazzurro

Ivano Bordon, ex bandiera dell’Inter, ha sempre uno sguardo particolare su ciò che accade in casa nerazzurra. E allora ai microfoni di Itasportpress.it dice la sua sulla scelta della società di affidare la panchina a Simone Inzaghi . «La decisone della società di puntare sull’ex allenatore della Lazio, la trovo molto oculata perché Inzaghi è il tecnico giusto per continuare il lavoro di Conte. La filosofia di gioco è simile e se sarà rimpiazzato adeguatamente chi partirà, per i motivi che sappiamo, il nuovo mister potrà fare un ottimo lavoro”.

"Ma in una squadra come l’Inter sono tutti intoccabili visto che quando si vince il merito è di tutti e la squadra di Conte ha conquistato il titolo con il contributo del gruppo. Anche la mia Inter dell’ultimo scudetto di soli calciatori italiani ha vinto con la forza del gruppo. Ovvio che Handanovic, Lukaku, Lautaro, Barella sono quelli di cui questa Inter non può fare a meno. Anche Bastoni è un grande difensore intoccabile e il rinnovo è un’ottima notizia. Forse come si dice partirà Hakimi, ma l’undici base non verrà stravolto. Tra gli intoccabili metto anche Lele Oriali un team manager che ha fatto un grande lavoro in Pinetina e lo ritengo determinante per il diciannovesimo scudetto nerazzurro e anche per il ventesimo...".