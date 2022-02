Inter, Canuti a ISP: “Battere la Roma medicina giusta. Bastoni ci sarà col Liverpool”

L'ex difensore interista ha parlato a Itasportpress

L'ex difensore dell'Inter, Nazzareno Canuti, con un passato anche nel Milan, ai microfoni di Itasportpress.it ha detto la sua sulla squadra nerazzurra che ieri ha battuto la Roma in Coppa Italia riscattando il ko nel derby. "Col Milan era una partita da chiudere prima, se lasci il match aperto rischi. Così è stato. La squadra di Inzaghi ha commesso due errori ed ha perso l'incontro. Il difensore ultimo di destra non può lasciare libero così Giroud in occasione del pareggio. Sul secondo gol non puoi farlo girare in area liberamente l'attaccante francese e inoltre nella stessa circostanza il portiere Handanovic si è tuffato in ritardo. Importante che l'Inter si sia riscattata subito in Coppa Italia vincendo contro la Roma e tornando a credere in se stessa e ritrovare la serenità in vista di Napoli, partita che non è facile. Vincere contro i capitolini è stata una medicina giusta. Col Milan è stato uno scivolone ma per lo scudetto resta la favorita l'Inter".