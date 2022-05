Inter, Ferri a ISP: “Juve cinica ma in finale nerazzurri non distratti da scudetto”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’imminente finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter e alla stagione della Sampdoria, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Riccardo Ferri , ex storico calciatore nerazzurro, nonché del club ligure.

“Non prevedo che ci sia una favorita. E’ una finale secca. In queste occasioni, non si fanno pronostici”.

“Il dna Inter non contempla distrazioni sotto questo punto di vista. C’è un trofeo in palio. Come si fa a pensare a altro in una finale?”.