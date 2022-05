Inter, Fontana a ISP: “Esito Coppa Italia non incide per scudetto. Onana non scalza Handa”

L'ex portiere ha parlato a Itasportpress

Riguardo all’attualità in chiave Inter, Bari e Palermo, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Alberto Fontana, ex portiere dei nerazzurri (2001-2005), dei pugliesi (1993-1997) e dei siciliani (2006-2009).

“Non dire proprio! L’Inter ora ha Cagliari e Sampdoria, che sono in piena lotta per la salvezza. Saranno le due partite più complicate della stagione”.

“Tosta. Allegri non è solito finire una stagione con zero titoli. Anche per l’Inter è fondamentale: in casa nerazzurra si vuole sempre vincere. Adesso, in due stagioni, si sono già messi due titoli in bacheca, con due allenatori diversi”.