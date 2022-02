Inter, l’ex Castellazzi a ISP: “Ecco come mettere in difficoltà il Liverpool”

L'ex portiere dell'Inter, Luca Castellazzi ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’imminente match tra Inter e Liverpool, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Luca Castellazzi , ex portiere nerazzurro.

“E’ una delle formazioni più forti in Europa. Spesso viene dipinta come grinta, cuore e gamba. Ma in realtà è tecnicamente una delle formazioni più forti della competizione”.

“Contro un avversario come il Liverpool devi fare attenzione a non perdere palla. Nei quaranta metri, se lasci il possesso a loro, ti entrano da tutte la parti: da Salah, a Manè, a Firmino…”.

“Mediante la fase offensiva. L’Inter ha un parco attaccanti di livello europeo. In più, se attaccato nella giusta maniera, il Liverpool va in difficoltà”.

“Secondo me resta un grandissimo attaccante. E’ il classico giocatore che può essere determinante in qualsiasi momento”.

“Ci starebbe anche, è così in tutte le grandi squadra. Sanchez non è l’ultimo arrivato: ha segnato in Supercoppa e in tante altre partite importanti. E’ una bella staffetta”.