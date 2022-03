Inter, l’ex Orlando a ISP: “Lukaku deve tornare, su Dybala dubbi fisici. Prenderei…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato a Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Angelo Orlando, ex calciatore del club meneghino che ha detto la sua sulla squadra di Inzaghi.

Come vedrebbe Dybala nell’Inter?

“Lo vedrei molto bene, scontata la risposta. Però ho un dubbio…”.

Quale?

“Come sta fisicamente Dybala? Se la Juve ti manda via, è perché c’è qualcosa che non va da quel punto di vista…”.

Sotto quali aspetti potrebbe migliorare l’Inter di Inzaghi?

“Dybala è un giocatore di grandissima qualità, uno dei migliori in circolazione. Potrebbe fare faville tanto in coppia con Dzeko, quanto con Lautaro. Oppure anche con entrambi in un attacco a tre. I giocatori bravi non fanno fatica a inserirsi”.

Come si spiega il calo attuale dell’Inter?

“La fase difensiva è peggiorata in maniera drastica. Questo è preoccupante. Poi, se ti chiami Inter, non puoi perdere punti contro Genoa e Sassuolo. Ovviamente con tutto il rispetto per i liguri e per gli emiliani”.

I nerazzurri potrebbero aver accusato anche l’assenza di Brozovic?

“Ok, però non deve essere un alibi. Per esempio, Barella è campione d’Europa. Ultimamente è calato. Mi aspettavo di più da lui in questo sprint finale”.

E’ ancora fiducioso in chiave scudetto?

“Sì, perché è vero che Milan e Napoli sono davanti, ma due partite le possono sbagliare. L’Inter, a livello di gioco, è superiore a entrambe”.

Come vedrebbe, eventualmente, Bremer in nerazzurro?

“Può fare il fatto suo. E’ da prendere, è uno dei migliori difensori della Serie A”.

Lungo quali direttrici orienterebbe il mercato estivo?

“All’Inter devono arrivare giocatori da Inter. Punto e basta. Bisogna sfoltire la rosa per poter fare un grande colpo. Io, per esempio, farei un pensierino al ritorno di Lukaku…”.