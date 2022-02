Inter, l’ex Pasinato a ISP: “Squadra stanca e Lautaro soffre assenza Lukaku”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’imminente Derby di Milano di Coppa Italia e all’attualità in orbita nerazzurra/rossonera, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore di entrambi i club meneghini.