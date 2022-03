Inter, Matteoli a ISP: “Contro la Juve è ultima spiaggia scudetto. No Dybala sì a…”

L'ex centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo all’imminente Derby d’Italia e all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Gianfranco Matteoli, ex calciatore – tra le varie – di Inter e Cagliari.

Juventus-Inter è decisiva per lo scudetto?

“Secondo me sì, per l’Inter è quasi l’ultima spiaggia per lo scudetto”.

E la Juve? Vincendo può rilanciarsi in chiave tricolore?

“La Juve è lì ed è in corsa. Mai pensato il contrario”.

Come vedrebbe, eventualmente, Dybala all’Inter?

“Non ho subbi sul valore di Dybala, ma – secondo me – all’Inter serve più una prima punta…”.

Tipo?

“Scamacca sarebbe un acquisto importante, che contribuirebbe a colmare le difficoltà realizzative”.

Ci sarebbe già Dzeko…

“Però ha una certa età. Bisogna anche guardare al futuro”.

Lei ha scoperto Barella: può diventare, in prospettiva, capitano e simbolo dell’Inter?

“Secondo me sì. Mi sembra molto legato ai colori nerazzurri. Ci sono ottime chance”.

Da ex Responsabile di Settore Giovanile: come si spiega la debacle della Nazionale? Non si è capaci a investire realmente sui giovani?

“No, in Italia non sappiamo valorizzare i giovani italiani dei settori giovanili. Ci sono troppi stranieri e si pensa solo a vincere”.

Come si potrebbe risolvere la problematica?

“Ripristinando il principio della territorialità. A Cagliari, per esempio, sceglievamo solo giovani sardi. Per valorizzare il senso di appartenenza e d’identità. Altrimenti non senti il club tuo…”.

A proposito di Cagliari: crede nella salvezza?

“Vedremo. Non è affatto scontata. Tutto dipenderà dalle prossime cinque-sei partite”.