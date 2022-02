Inter, Muraro a ISP: “Il Liverpool ha timore dei nerazzurri. Per passare il turno…”

L'ex attaccante dell'Inter, Carlo Muraro ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'Inter non parte battuta. Il Liverpool ha timore dei nerazzurri perchè sa che è una squadra che è cresciuta in personalità ed è consapevole della propria forza. Il Liverpool è sempre arrivato in semifinale o in finale negli ultimi anni vincendola anche la coppa ed è secondo in Premier League che è reputato il campionato più forte al mondo quindi è un ostacolo duro, ma l’Inter se la può giocare pur sapendo che è vietato sbagliare difensivamente. In 180’ tutto può succedere ma bisogna fare attenzione a non subire gol e se può anche sfruttare le occasioni che avrà.