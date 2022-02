Inter, Paganin a ISP: “Battere il Milan sarebbe fuga scudetto. Gosens che occasione…”

L'ex difensore nerazzurro ai microfoni di Itasportpress ha presentato il derby di domani

Riguardo all’imminente Derby di Milano, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Massimo Paganin, ex calciatore nerazzurro.

“Una partita tatticamente bloccata all’inizio. Per tutte e due le squadre, la posta in palio è molto alta”.

“Per ragioni di classifica forse il Milan. Ma anche per l’Inter è molto importante: se vince, fugge”.

“Era un Milan, a mio parere, molto più inesperto. Quello di oggi è più consapevole delle sue possibilità ed è più competitivo: Leao è cresciuto e poi hai un Messias e un Tonali in più, per esempio”.

Come giudica il mercato dell’Inter?

“Ma alla fine il Milan è anche competitivo. Prendere per prendere non ha poi chissà quale senso”.

“Vlahovic e Zakaria sono molto forti, ma forse il ritardo in classifica è troppo ampio. L’anno prossimo sicuramente”.

Ai nerazzurri servirebbe uno come Dybala?

“Uno come Dybala serve sempre. Ma non penso che la Juve non lo rinnovi”.