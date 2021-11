Italia, Bordon a ISP: “Non ho dubbi: andremo in Qatar. A marzo spirito Wembey “

Il due volte campione del Mondo con l'Italia ha tracciato il futuro degli azzurri ai microfoni di Itasportpress

Ivano Bordon di Mondiali se ne intende avendone vinto due, uno da calciatore con Bearzot in Spagna nel 1982 e un secondo titolo da componente dello staff di Marcello Lippi in Germania nel 2006. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale sul futuro dell'Italia dice la sua ai microfoni di Itasportpress.it

Bordon, in quattro mesi da campioni d'Europa ai playoff per andare al Mondiale... Che è successo?

"E' successo che abbiamo sbagliato due rigori e il match contro la Bulgaria a settembre. Non è che siamo dopo pochi mesi dall'Europeo diventati dei brocchi evidentemente, ha pesato forse un problema di condizione fisica oltre ai citati penalty sbagliati".

"Ne sono convinto anche se questi mini gironi non sono una passeggiata di salute. Bisogna essere anche fortunati nel sorteggio ma resto ottimista. Sono convinto che per marzo i nostri azzurri avranno lo stesso spirito di Wembey e andremo in Qatar"