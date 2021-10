Juve, Cobolli Gigli a ISP: “Flop colpa Paratici: ha indebolito rosa con politica plusvalenze”

L'ex presidente della Juventus ha analizzato ai mostri microfoni la crisi bianconera in campionato

Riguardo al momento attuale della Juventus, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero.

Non era mai accaduto che la Juventus perdesse in casa contro il Sassuolo…

“Non era nemmeno accaduto nella storia che la Juve perdesse in casa contro l’Empoli, se per questo”.

“A Allegri non dò grandi colpe: ho fiducia in lui. Vorrei vederlo all’opera con tutti i calciatori al 100%. Per esempio l’attuale Dybala non è ancora al top. Ci va tempo”.