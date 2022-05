Juve, Zoff a ISP: “Inter vinto ma si danno rigori come se piovesse. Zero titoli un contraccolpo”

L'ex portiere bianconero ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'Inter ieri sera ha alzato la Coppa Italia e battuto la Juventus per la terza volta in questa stagione. Ai microfoni di Itasportpress l'ex portiere bianconero, Dino Zoff ha condiviso il suo pensiero sul match.

"Esatto, ormai i rigori li danno come se piovesse e si trovano dappertutto"

Juve chiude a zero titoli dopo 10 anni

"Momento difficile ma di buono c'è la qualificazione alla prossima Champions League che vale come aver vinto un trofeo. Ci sono dei cicli negativi e il non aver vinto nulla in questa stagione potrebbe rivelarsi un contraccolpo"