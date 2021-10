Juventus, l’ex Baiocco a ISP: “Vincere aiuta ma i problemi non sono stati risolti”

L'ex centrocampista bianconero ha analizzato il momento della squadra di Allegri

La Juventus è tornata. La squadra bianconera ieri ha collezionato la quarta vittoria consecutiva battendo in casa la Roma. L'ex centrocampista della Vecchia Signora, Davide Baiocco ai microfoni di Itasportpress.it, dice la sua sulla ripresa dell'undici di mister Allegri: "La Juve non era scarsa prima e super oggi. Ma non si può dire che ha risolto i problemi, ci vuole equilibrio in sede di analisi. I risultati condizionano il giudizio sulla squadra. Ieri la Juventus ha vinto ed è stata concreta. Cresce nel possesso palla prendendosi anche dei rischi ma non ha risolto tuti i problemi. Le vittorie ti permettono di lavorare con più serenità e curare le cose che funzionano. E' normale che chi va alla Juve sa che deve vincere, poi il calcio è divertimento e gioco e nel corso degli anni però la Juve ha fatto della compattezza difensiva la sua arma vincente. Non ho notato lo spirito diverso visto da Bonucci, ma in ogni caso la Juve è sempre una squadra che dirà la sua in qualsiasi momento. Allegri giudichiamolo alla distanza oggi conta che arrivino i risultati. Poi sarà utile capire quali sono le aspettative della società bianconera".