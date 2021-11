Juventus, Maifredi a ISP: “Flop colpa di Allegri. Contratto 4 anni un errore”

La Juve è in crisi e l'ex tecnico Maifredi giudica Allegri parlando ai microfoni di Itasportpress

Riguardo al momento disastroso in casa Juventus, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Luigi Maifredi, ex tecnico bianconero.

“Se alleni una squadra come la Juventus non puoi dire che non ti interessa del bel gioco solo per il risultato. Il bel gioco è l’essenza del calcio”.