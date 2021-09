Juventus, Porrini a ISP: “Kean basta nascondersi, senza Dybala alibi finiti”

L'ex difensore della squadra bianconera ha parlato ai nostri microfoni

Riguardo all’attualità in casa Juventus, la redazione di ItSportPress.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Sergio Porrini, ex calciatore bianconero (1993-1997).

Ne ha viste tante calcisticamente: come si affronta la squadra più forte d’Europa, senza due pedine importanti come Morata e Dybala?

“Senza ricercare alibi. Quando indossi la maglia della Juve, ogni volta che scendi in campo, hai grandi motivazioni al fine di onorarla. Logico, sono assenze pesantissime. Ma la Juve deve pensare a battere il Chelsea, facendo una buona prestazione”.

Dybala stava iniziando a carburare…

“Sì, contro la Samp, con quel Dybala lì, è stata tutta un’altra musica. Però ripeto: niente alibi e testa bassa contro il Chelsea”.

La Joya potrebbe essere convocata concretamente in Nazionale. Cosa dovrebbe fare a suo giudizio? Il popolo bianconero lo invita caldamente a declinare…

“Se la chiamata dovesse realmente arrivare non la puoi rifiutare. E’ logico: è meglio se non parta con la Nazionale. Credo che anche la Juve farà di tutto per evitarlo”.

Senza Dybala e Morata è l’occasione di Kean: come commenta il suo avviso in sordina?

“Ha la sua chance e si deve far trovare pronto. Gli alibi sono finiti e non ci si può più nascondere. E’ ora di dimostrare”.

Come commenta il rendimento del centrocampo bianconero?

“Secondo me andrebbe migliorato. Manca un vero leader, come era ai tempi di Pirlo, Marchisio, Vidal e Pogba. Ci sono molti giovani, ma manca una personalità forte in mezzo”.

La Juve è ancora in corsa per lo scudetto?

“In questo momento non deve essere un’ossessione. Allegri deve ancora trovare la quadra dal punto di vista tattico. Una volta che l’avrà trovata se ne potrà parlare. Ha trovato una rosa completamente diversa dalle sue Juventus del passato”:

Che Champions si aspetta dai bianconeri?

“Ci sono squadre oggettivamente più forti sulla carta, però mai dire mai. Anche l’Italia di Mancini non partiva favorita per l’Europeo, per esempio”.