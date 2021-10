Juventus, Tacchinardi a ISP: “Con l’Inter non sarà sfida scudetto ma se bianconeri ko…”

L'ex centrocampista bianconero ha presentato il derby d'Italia

La Juventus viaggia in Champions League a punteggio pieno anche se qualche partita non è stata giocata bene come ha sottolineato il tecnico Massimiliano Allegri. L'ex centrocampista Alessio Tacchinardi ai microfoni di Itasportpress.it, ha commentato il momento dei bianconeri non esteticamente belli: “Mentre gli altri anni ci si lamentava perché la Juventus giocava male e non vinceva, oggi si è sovvertito il giudizio. Nel gioco di Allegri vengono esaltate le qualità individuali. Quando rientrerà Dybala al 100% sarà tutta un’altra musica”. Tacchinardi ha detto la sua sul derby d'Italia in programma domenica: “Non sarà assolutamente una sfida scudetto. Se la Juve perdesse complicherebbe il suo percorso in campionato, ma è ancora tutto incerto. Per esempio io non credo che Napoli e Milan manterranno questo passo…”.