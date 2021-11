Juventus, Vignola a ISP: “Centrocampo anziché con fari va avanti con luci di posizione”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

In merito al duro ko della Juventus a Stamford Bridge contro il Chelsea, la redazione di ItaSportPress.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Beniamino Vignola, storico ex calciatore bianconero.

Come si spiega un simile ko?

“Devo essere sincero? Io non me lo aspettavo in nessun modo. La Juve è scesa in campo completamente scollegata”.

Allegri ha dichiarato che i bianconeri hanno disputato un buon primo tempo…

“Secondo me la Juve ha sbagliato per tutta la partita”.

Quali sono le cause?

“Ci sarebbe da indagare molto a fondo. A me sembra che tutta quanta la stagione della Juve sia così: si fa bene per 2-3 partite, per poi perdere malamente”.

Dovesse rilevarne un difetto tattico strutturale?

“Io l’ho vista dal vivo contro il Verona: mi sembra che il centrocampo, anziché con i fari, vada avanti con le luci di posizione. E’ un reparto nevralgico per una qualsiasi squadra…”.

Quale le sembra l’elemento maggiormente fuori luogo?

“Mi sembrano tanti i giocatori sotto dimensione. Bentancur ha evidenti limiti, così come Arthur: a Londra è subentrato molto male”.

E poi c’è Ramsey…

“Che è un capitolo a parte. Prima o poi capiremo quali sono le ragioni di tanti problemi”.

Pertanto il problema è esclusivamente il centrocampo? Non rileva anche evidenti difficoltà dal punto di vista realizzativo?

“Anche davanti la Juve ha problemi. Ma il filtro di una qualsiasi squadra, ripeto, è il centrocampo. Urgono profonde riflessioni”.

Il ko di Londra può influenzare, sotto l’aspetto fisico e mentale, la Juve contro l’Atalanta?

“Inevitabilmente qualche scoria ci sarà. Allegri dovrà essere abile nell’eliminare ogni strascico”.

La Juve può vincere almeno un titolo questa stagione?

“Non ha senso parlarne. La Juve pensi partita dopo partita. E guardi, ora come ora, solo all’ingresso in Champions come obiettivo”.