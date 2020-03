Lega Pro, presidente Ghirelli a ISP: “Slittamento o blocco campionato? Tutto è possibile se…”

La Lega Pro ha già disposto il rinvio di tutte le gare programmate dal 10 marzo al 3 aprile a data da destinarsi per i tre girone di Serie C. Sulla nuova programmazione non c’è ancora certezza e si naviga a vista. Si avverte anche in ambito federale un vuoto normativo e prende corpo l’ipotesi di un blocco dei campionati di Serie C con l’annullamento di promozioni e retrocessioni. Il presidente della Lega Pro Ghirelli è molto cauto e sulla questione ai microfoni di Itasportpress ha detto: “La decisione dell’eventuale slittamento delle partite di campionato e dei playoff sino alla fine di giugno, la prenderà il Consiglio federale. Il blocco dei campionati in C? Dipende da altri aspetti che non posso adesso ipotizzare. C’è un virus che gira in Italia e non sappiamo quando l’attività agonistica potrà riprendere regolarmente. Ci dobbiamo preparare a tutte le soluzioni possibili senza escludere nulla”.