Legrottaglie a ISP: “Allegri ricarica Juve e Milan in pole per scudetto. Catania tifo unico”

L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità fronte Juventus, Milan e Catania , la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Nicola Legrottaglie , ex calciatore delle squadre sopra citate.

“Assolutamente sì. Mi ha allenato: so che tipo di tecnico e di persone è. La sua bravura è nel sapersi adattare alle situazioni e nel saper affrontare, come deve, i momenti difficili”.

“Per me è la favorita per lo scudetto. E’ una squadra giovane e allineata. Pioli ha cominciato un progetto ben preciso e lo sta portando avanti”.

“Ibra, che io conosco molto bene, e il miglior Kessie: appena tornerà in forma il Milan non avrà rivali”.

“Hai detto bene: il Catania è nel mio cuore, così come tutti i tifosi. Io credo che, per il blasone della storia della società, non bisogna improvvisare nulla. In società tutti lavorino per riportare il Catania nei palcoscenici che merita”.