Lo Monaco a ISP: “Stop campionati? Ecco chi dovrà decidere promozioni e retrocessioni. In C bagno di sangue”

Il Coronavirus rischia di “infettare” anche i campionati di calcio visto che anche l’AIC sta per alzare bandiera bianca. In caso di stop alle competizioni le ripercussioni economiche saranno tantissime ma quello che resta da capire è la decisione che si prenderà e se si terrà conto delle classifiche attuali soprattutto in Serie C e B per quanto riguarda promozioni e retrocessioni. Il consigliere federale Pietro Lo Monaco ai microfoni di Itasportpress ha chiarito meglio il suo pensiero dopo essere intervenuto ieri sera a Sportitalia. “Ribadisco che il 3 aprile ci sarà un’assemblea generale e si dibatterà sulla richiesta di tutti i club di Serie C per la chiusura del campionato. Toccherà poi al Consiglio federale determinare sul risultato sportivo visto che ci sono club come la Reggina e il Monza che sicuramente chiederanno garanzie essendo in testa nei rispettivi gironi. Ma la questione riguarda anche la Serie B e la Serie A quindi la decisione della Federcalcio secondo me verrà presa anche di concerto con la Fifa visto che oltre all’Italia ci sono anche tutti i campionati europei a rischio stop delle competizioni. Tornando alla C, normale che le società si vogliono tutelare perchè il bagno di sangue sarà forte e si prevedono tagli del 40/50%. Le fideiussioni saranno restituite in quanto è mancata la prestazione e i giocatori non verranno pagati. Comunque le conseguenze vanno valutate bene visto che oggi è utopistico pensare a una ripresa dei campionati”