Maggiora a ISP: “Sampdoria non è squadra in crisi. Roma può vincere Conference”

L'ex calciatore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

La redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Domenico Maggiora, ex calciatore di Sampdoria, Catania e Roma.

Come giudica, sin qui, il cammino stagionale della Samp?

“Fu un anno di transizione. La squadra stava cambiando pelle. A volte ci sono i periodi come questi…”.

Quale visione prospettica intravede, tuttavia, in casa blucerchiata?

“Non bisogna avere fretta. E’ da poco arrivato un nuovo presidente (Lanna ndr), che è di fede doriana. Penso che l’obiettivo sia di ringiovanire la rosa e di fare un paio di acquisti importanti. Uno che ha vissuto i fasti della Samp scudettata, non può non ambire quantomeno alla parte sinistra della classifica”.

In questa stagione, invece?

“Sarà importante salvarsi. In ogni caso la Samp non mi sembra una squadra in crisi, al momento”.