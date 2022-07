Maldonado: “Trento, non ci si comporta così. Sarei venuto ma…”. Il club replica

Luis Maldonado non vestirà la maglia del Trento. Il centrocampista del Catanzaro infatti sembrava nuovamente vicino al club gialloblu' che lo insegue da tempo, ma qualcosa è andato storto e alla fine il calciatore ecuadoregno c'è rimasto male per l'esito della trattativa. "Avevo tanta voglia di avvicinarmi a casa visto che aspettiamo un bimbo - ha affermato Maldonado a Itasportpress.it -. Sono stato anche in sede a Trento qualche giorno fa, ma poi la risposta non è arrivata subito e infine ho saputo che hanno scelto un altro centrocampista. Questa lunga attesa mi ha fatto perdere altre possibilità di accasarmi altrove visto che a diverse squadre che mi hanno cercato ho detto di no per rispetto del Trento. Non ci si comporta così e vorrei sottolineare che non sono un mercenario come qualcuno a Trento ha fatto intendere". Accorato lo sfogo del calciatore che ha ancora un anno di contratto con il Catanzaro.