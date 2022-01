Mandorlini a ISP: “Atalanta-Inter sfida scudetto. Genoa, salvezza a rischio”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Andrea Mandorlini , allenatore ed ex calciatore dell'Inter e del Genoa.

“Assolutamente sì. Gianpiero (Gasperini ndr) ha creato una corazzata, difficile da affrontare per tutti quanti. E occhio a questo Boga: lo seguo da tempi non sospetti. Può diventare uno dei calciatori più forti a livello europeo”.

“Non c’è una programmazione vera e propria. In appena cinque anni troppi gli allenatori che hanno cambiato. Ballardini, di Ravenna come me, ha fatto un lavoro straordinario ed è stato mandato via. Manca un progetto serio sul lungo termine. Non so se riusciranno a salvarsi”.