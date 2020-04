Manfredonia a ISP: “Juve e Lazio, il lungo stop rimescola tutto. Chiellini e Correa decisivi per lo scudetto”

La Juventus, al momento dello stop del campionato di Serie A, era in testa alla classifica dopo la 26.ma giornata, ma la Lazio è sotto di appena un punto. Una volata scudetto che ha qualcosa di speciale anche perchè vede di fronte due degli attacchi più affascinanti del campionato, forse i più completi per qualità e numero di alternative a disposizione dei due allenatori. Lionello Manfredonia è un doppio ex e ai microfoni di Itasportpress.it dice la sua sulla volata per il tricolore.

È giusto provare a ripartire o meglio dichiarare chiusa la stagione?

Meglio tornare a giocare ma solo quando ci sono le condizioni per scongiurare il rischio di contagi. Affrettare i tempi non credo sia giusto, ma sono del parere che il campionato va concluso sul campo anche in agosto. Tra l’altro il vero calcio è con i tifosi, giocare invece con gli stadi vuoti è triste.

Con tre gare alla settimana e un caldo estivo sarà difficile giocare?

Certo per i calciatori sarà più difficoltoso all’inizio, ma non poi così complicato. Il problema è che sono trascorsi tanti giorni dall’ultimo match giocato e se si fanno tre partite a settimana diventa difficile parlare di un campionato regolare. Oggi purtroppo il calcio è business e lo spettacolo deve proseguire. Purtroppo i ricavi sono meno dei costi e i club vivendo più di introiti tv che da botteghino devono sottostare alle esigenze televisive. Fortuna che ci sono società virtuose come il Napoli e la Lazio che hanno bilanci in attivo e sarebbero potute andare avanti anche con lo stop del campionato.

La squadra di Sarri è ancora la favorita per la conquista dello scudetto?

Difficile pronosticare visto che le squadre sono ferme da molto tempo. Ci sono giocatori che si sono allenati da soli, ma anche chi è stato contagiato dal Coronavirus quindi è impossibile fare pronostici. Vediamo come sarà il grado di forma dei ragazzi e poi sarà possibile capire chi veramente può vincere lo scudetto tra Juventus e Lazio.

Alla ripresa del campionato potrebbero essere introdotte le cinque sostituzioni, un vantaggio per Sarri che ha una rosa più ricca della Lazio?

Si questo è un vantaggio per i bianconeri visto che si dà la possibilità ai calciatori di alternarsi giocando match ravvicinati e la Juve ha una rosa di qualità anche in panchina. Ma anche la Lazio ha un grande organico. Rimango però perplesso da tutte queste novità introdotte proprio adesso.

Nella volata scudetto quali giocatori possono essere determinanti per le due squadre?

La Juventus ha incassato tanti gol finora senza Giorgio Chiellini e il suo rientro sarà determinante per lo scudetto. Per la Lazio dico Joaquin Correa che è un grandissimo calciatore scoperto da Igli Tare. Fa la differenza anche lì davanti essendo imprevedibile. Fa gol, fornisce tanti assist ed è un grande sul piano della generosità e della grinta. Sarà determinante per la volata scudetto perchè è un vero fuoriclasse l’ex del Siviglia.