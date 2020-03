Mascara a ISP: “Zenga risolleverà il Cagliari ma deve essere meno burbero con i calciatori”

Nell’anno in cui allenò il Catania, Walter Zenga, da oggi nuovo tecnico del Cagliari, ebbe un bel rapporto con Peppe Mascara che in quella stagione 2008/09 in Serie A fu il capocannoniere della compagine etnea con 12 reti. Zenga dopo qualche anno si portò a Dubai all’Al-Nasr, proprio la punta di Caltagirone. I due insomma si conoscono bene e oggi Mascara tecnico del Biancavilla, club che milita in Serie D, dice la sua ai microfoni di Itasportpress.it, su Zenga. “Intanto faccio un grosso in bocca al lupo a Walter che sono sicuro farà bene a Cagliari. Sicuramente saprà come risollevare la squadra sarda che non sta attraversando un buon momento, ma Walter deve rimanere più freddo in certi momenti perchè a volte è un po’ frettoloso nelle decisioni. Questo è un aspetto che in passato lo ha penalizzato nella sua carriera di allenatore. Deve essere meno burbero con i calciatori soprattutto quando le cose non vanno bene in campionato. Il Cagliari è una buona squadra e questo agevola il lavoro di Zenga, poi non vivendo lo spogliatoio isolano non so bene cosa sia successo con Maran dopo quel momento straordinario nel girone di andata. Walter è un grande motivatore e sa capire bene le caratteristiche tecniche e caratteriali dei suoi ragazzi. In questi anni sulla panchina di molte squadre ha fatto tesoro dei suoi errori e darà il meglio di se e farà esprimere bene la squadra. Sa leggere e preparare bene le partite e da un ex portiere non è facile infatti per me è stata una bella sorpresa quando mi ha allenato a Catania e a Dubai. Walter è un buon allenatore e lo dimostrerà a Cagliari”.