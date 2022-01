Messias, Ursino a ISP: “Può dare di più al Milan ma è frenato da timore e ansia di imporsi”

Il ds del Crotone ex squadra di Messias ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Al primo anno col Milan, Messias sta facendo bene. Junior ha bruciato le tappe. Prima nella squadra del quartiere, poi in Eccellenza, quindi in D, in C e in B col Crotone, fino alla massima serie. Una trafila canonica, a prima vista, solo che Messias negli ultimi due anni non ha solo bruciato le tappe. Le ha polverizzate. In campionato ha collezionato 11 presenze in maglia rossonera siglando tre reti con la quarta ingiustamente cancellata dal fischio frettoloso dell'arbitro Serra contro lo Spezia. Ma la pagina rossonera più bella di Junior è stata scritta nel match di Champions League di Madrid contro l'Atletico con il gol di testa a pochi secondi dalla fine. A Milano, sponda rossonera, molti sono rimasti sorpresi dal brasiliano tranne i due dirigenti Maldini e Massara che lo ha voluto e il ds del Crotone, Peppe Ursino che lo conosce bene visto che in maglia rossoblu' ha disputato due campionati ad alto livello. Il dirigente calabrese, ai microfoni di Itasportpress.it, ha detto la sua su Messias.