Milan, Antonelli a ISP: “Maldini-Massara artefici scudetto. Leao top, Dybala il futuro”

L'ex calciatore rossonero ha parlato a Itasportpress

Riguardo all’attualità fronte Milan, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli , ex calciatore rossonero (1977-1982).

Per quali ragioni il Milan potrebbe essere ritenuta la favorita assoluta per lo scudetto?

“Io, rispetto all’Inter, noto che c’è molto più entusiasmo in casa Milan. Mi sembra che tutti quanti – dai titolari, alle riserve, fino ai magazzinieri – siano coinvolti nella causa”.

“Un trofeo in più in bacheca assolutamente importante. Ma il Milan è oggettivamente a un passo dall’impresa. Anzi: a due passi…”.

“Secondo me è un fattore da cogliere positivamente. Sono capitali e energie nuove che entrano”.

L’ha stupita, sempre in virtù di ciò, la scelta di Kessie di lasciare il Diavolo?

“Io, al suo posto, non lo avrei fatto. Però le scelte altrui non si giudicano mai”.

“Ibra ha scritto la storia del calcio recente, questo è innegabile. Se non se la sentirà più, sarà il primo a alzare bandiera bianca e a ammetterlo con onestà. Non vuole essere un peso per nessuno”.